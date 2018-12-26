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Путин назвал экологическое благополучие россиян одним из приоритетов нацпроектов

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Путин назвал экологическое благополучие россиян одним из приоритетов нацпроектов

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин назвал экологическое благополучие россиян одним из приоритетов при реализации национальных проектов. В среду глава государства проводит встречу с представителями деловых кругов РФ.

«Еще один приоритет — это экологическое благополучие граждан​​​», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что промышленность РФ переходит на технологии, которые позволят лучше защищать окружающую среду. В первую очередь, экологическую ситуацию нужно улучшать в крупных городах и промышленных центрах, подчеркнул президент России.

Автор: Федор Веснин
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