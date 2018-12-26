Коллекционер передал музею ЛНР уникальное собрание из более чем 400 раритетных фотоаппаратов

Луганск, 26 декабря. Луганский краеведческий музей открыл уникальную выставку раритетных советских фотоаппаратов, которая стала возможной благодаря пожертвованию местного коллекционера Бориса Сливенко. Об этом в среду сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места события.

В церемонии открытия выставки «Фотоаппараты СССР из частной коллекции Бориса Акимовича Сливенко» принял участие глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и директор музея Артем Рубченко. По словам последнего, переданная Государственному музейному фонду ЛНР коллекция фототехники уникальная и не имеет аналогов в Донбассе.

«В этой коллекции представлены фотоаппараты производства СССР. Более 400 уникальных моделей. Всего в коллекции более 700 предметов — это сопутствующие проявители, увеличители, комплекты объективов, ну и все, что сопровождало фотографию в советское время. В дальнейшем мы будем расширять коллекцию, увеличивать и обновлять», — рассказал Рубченко.

Под музейными витринами оказались такие фотоаппараты, как «Смена», «Киев», «Ленинград», «Зоркий», «Вега», «Искра», «Друг», «Горизонт», «ФЭД» и знаменитый «Зенит», который выпускался «Красногорским заводом имени Зверева».

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Сливенко за вклад в развитие музейного дела.

«Это большое доверие к нашей республике. Спасибо вам большое, это, наверное, впервые в истории. Это очень здорово и очень приятно. Со своей стороны, мы, конечно же, обещаем, что все это сохраним и передадим нашим потомкам. Будем продолжать сбор и увеличение нашей коллекции», — отметил он.

Коллекционер Борис Сливенко пояснил, что увлекся фотографией еще во время службы в армии, поскольку ему очень хотелось оставить память о своих сослуживцах. С 1967 года он начал собирать коллекцию.

«До развала Советского Союза у меня была примерно треть этой коллекции. А потом уже, после развала, на рынке появилось большое количество аппаратуры. Люди продавали, мне хотелось все это собрать и сохранить, согласно выпуску предприятия», — вспоминает фотолюбитель.

Сливенко признался, что уже давно вынашивал мысль передать свою коллекцию в музей, чтобы будущие поколения смогли увидеть технику, которая была популярной в советские годы.