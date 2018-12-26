В школу Краматорска на Новый год вместо Снегурочки пришел дух смуты

Украинизация русских жителей Донбасса на подконтрольной Киеву территории затронула и новогодние праздники. В одной из школ Краматорска новогодний утренник впервые прошел на «державной мове», — без Деда Мороза и Снегурочки. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал житель города Андрей Шталь, дочь которого учится в этой школе.

«Главное действующее лицо, которое проводит игры, конкурсы, поет и танцует с ребятами, — не Снежная Королева, не Зима, не Баба Яга или какой-нибудь другой герой известной сказки, — рассказал Шталь. — Наших детей развлекала Колотнеча — существо, похожее на небрежно одетую Снегурочку».

Как следует из украинских словарей, Колотнеча — это языческий дух смуты, недовольства, «порушення порядку». Школьники были вынуждены всячески ублажать это непонятное существо, чтобы получить подарки, купленные родителями, отметил собеседник ФАН.

«Для начала ребятам предложили встать со своих мест и спеть песню. Я уже испугался, что все затянут «щеневмерлу» (гимн Украины), но обошлось, — рассказал Шталь. — Спевших и оттанцевавших малышей выстроили в ряд, и они по очереди стали рассказывать Колотнече стишки про зиму».

Руководитель одного из классов решил, что раздать сладости все же должен кто-то похожий на Деда Мороза, которого на всякий случай нарядили в костюм Санта-Клауса.

«Поскольку лепили костюм из того что было, Санта-Клаус получился карикатурный. Я бы такого лет 40 назад мог испугаться. Но дети по привычке называли Санту «Дедушкой Морозом», и даже фотографировались с ним», — рассказал Андрей Шталь.

Напомним, Дед Мороз как русский новогодний символ в 2014 году попал на Украине в опалу и теперь управления образования большинства украинских городов рекомендуют детским садам и школам заменять Деда Мороза, Снегурочку и других «пророссийских» персонажей на Санта-Клауса или святого Николая.