Прокуратура Украины засекретила решения по инциденту в Керченском проливе

Киев, 26 декабря. Военная прокуратура Украины засекретила все судебные решения по уголовному делу, которое было возбуждено из-за инцидента в Керченском проливе, сообщило издание «Украинские новости».

Ранее «Украинские новости» сообщало, что украинское командование вооруженных сил засекретило информацию об отправке кораблей в Керченский пролив 25 ноября,

«Информирую, что 3 декабря 2018 года военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве», — приводят «Украинские новости» ответ прокуратуры на свой запрос.

Почему украинская прокуратура приняла решение засекретить данные, остается неизвестным.

В конце ноября украинские суда вторглись в территориальные воды России. Корабли совершали опасные маневры, игнорируя законные требования Москвы прекратить действия. В итоге российская сторона вынуждена была задержать корабли-нарушители. В РФ было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.