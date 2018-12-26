Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Прокуратура Украины засекретила решения по инциденту в Керченском проливе

224
0 Оставить комментарий

Прокуратура Украины засекретила решения по инциденту в Керченском проливе

Киев, 26 декабря. Военная прокуратура Украины засекретила все судебные решения по уголовному делу, которое было возбуждено из-за инцидента в Керченском проливе, сообщило издание «Украинские новости».

Ранее «Украинские новости» сообщало, что украинское командование вооруженных сил засекретило информацию об отправке кораблей в Керченский пролив 25 ноября,

«Информирую, что 3 декабря 2018 года военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве», — приводят «Украинские новости» ответ прокуратуры на свой запрос.

Почему украинская прокуратура приняла решение засекретить данные, остается неизвестным.

В конце ноября украинские суда вторглись в территориальные воды России. Корабли совершали опасные маневры, игнорируя законные требования Москвы прекратить действия. В итоге российская сторона вынуждена была задержать корабли-нарушители. В РФ было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.