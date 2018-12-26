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Россия не собирается впадать в изоляционизм — Путин

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Россия не собирается впадать в изоляционизм — Путин

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена впадать в изоляционизм и возводить барьеры для экономического сотрудничества с другими странами.

«Это [создание барьеров] само по себе будет сдерживать развитие страны», — отметил Путин, участвуя во встрече с представителями российских деловых кругов.

Президент России напомнил, что Москва всегда открыта для международной кооперации. Торговые, технологические и инвестиционные обмены — особенно в рамках евразийской интеграциии — остаются приоритетом для России, подчеркнул Путин.  

Автор: Федор Веснин
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