Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена впадать в изоляционизм и возводить барьеры для экономического сотрудничества с другими странами.

«Это [создание барьеров] само по себе будет сдерживать развитие страны», — отметил Путин, участвуя во встрече с представителями российских деловых кругов.

Президент России напомнил, что Москва всегда открыта для международной кооперации. Торговые, технологические и инвестиционные обмены — особенно в рамках евразийской интеграциии — остаются приоритетом для России, подчеркнул Путин.