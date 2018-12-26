Путин назвал бизнес ответственным партнером в реализации нацпроектов

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин назвал российский бизнес ответственным и действенным партнером. Глава государства отметил, что рассчитывает на содействие в реализации национальных проектов.

Путин отметил, что бизнесу принадлежит ключевое место в реализации нацпроектов. По словам президента РФ, без участия бизнеса трудно представить себе развитие экономики.

Глава государства сообщил, что власти видят в бизнесе ответственного и деятельного партнера. Общество рассчитывает на сопричастность бизнеса к необходимому для России прорыву.

«Надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, с вашими коллегами, которых, может быть, и нет, с бизнесом в целом по развитию нацпроектов», — заявил Путин на встрече с представителями бизнеса.

Глава государства также подчеркнул, что работа по реализации нацпроектов будет развернута уже в первом квартале 2019 года.

