«Я как жрец Лаокоон»: новичок рейтинга «Медиалогии» Малькевич обещает и дальше не молчать

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости российских журналистов. Один из новичков рейтинга — член Общественной палаты России, главный редактор англоязычного сайта USA Really Александр Малькевич. Напомним, и сам сайт, и лично Малькевич попали под санкции США по вздорному обвинению в якобы «вмешательстве» в американские выборы 2016 года (когда USA Really еще вообще не существовал). По версии «Медиалогии», Малькевич занимает 19-ю строчку рейтинга.

Своими ощущениями от попадания в престижный рейтинг и дальнейшими планами главред USA Really поделился с Федеральным агентством новостей.

«Мне приятно, что я оказался в топ-20 «Медиалогии», опередив таких известных персон, как Евгения Альбац, Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Александр Невзоров и даже Андрей Колесников. Отношу свой успех за счет слаженной работы моих товарищей, в первую очередь коллег по Федеральному агентству новостей и USA Really. USA Really — проект молодой, мы его запустили только летом этого года. Московское бюро ФАН начало работать с весны. Отмечу еще один аспект. В первой двадцатке рейтинга журналистов с патриотической повесткой мало, прошу не обижаться Владимира Соловьева и довольно радикального Максима Шевченко. А в целом позиция ФАН, USA Really, мои публичные заявления — чаще всего выражают именно консервативную, патриотическую точку зрения. И тот факт, что журналист таких взглядов прорвался в топ, это, конечно, показательно».

Александр Малькевич отметил, что большинство лидеров цитируемости — это журналисты, придерживающиеся позиции, которую принято называть либеральной. В связи с этим главред USA Really упомянул обогнавших его Алексея Венедиктова, Илью Варламова, Аркадия Бабченко, Ксению Собчак и Николая Сванидзе.

«Получается, наши СМИ за редким исключением охотнее цитируют либералов, которые рассказывают, какое Россия «ужасное» место для жизни. А я рассказывал, насколько велики проблемы Соединенных Штатов Америки. Хотя именно США пытаются всех поучать, учат нас «жизни», пытаются диктовать нам стандарты поведения. Кроме того, я, практически в одиночку, если говорить о журналистах и общественных деятелях, пытаюсь, как троянский жрец Лаокоон, предупреждать об опасностях, которые приходят к нам с Запада, в том числе с западных медиаплощадок. При этом, как правило, меня не слушают. Соглашаются с моей правотой только после того, как закрываются аккаунты российских СМИ в западных соцсетях, о чем я постоянно предупреждаю».

«Рад, что контрповестка, идущая вразрез с современными трендами в российских медиа, пока еще востребована. И, хотя на Западе меня внесли в стоп-листы и черные списки, мне еще есть что рассказать людям. Поэтому обещаю, что и в следующем году молчать не стану», — резюмировал Александр Малькевич.

Исследование «Медиалогии», включающее анализ более 48200 источников, проводилось с 1 января по 25 декабря 2018 года. Возглавила рейтинг главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, она была признана самым цитируемым в 2018 году российским журналистом.

На втором месте — главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, замыкает тройку лидеров спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Упоминаемый Александром Малькевичем прорицатель и жрец Лаокоон, согласно греческой мифологии, во время войны между Грецией и Троей предостерегал троянцев от введения в город Троянского коня, внутри которого, как выяснилось, сидели греческие воины. Согласно легенде, бог Аполлон, помогавший грекам, наслал на Лаокоона морского змея, который задушил и прорицателя, и его сыновей, после чего испуганные троянцы ввели коня в город.