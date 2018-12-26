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Крымский суд подтвердил законность ареста 20 украинских военных моряков

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Крымский суд подтвердил законность ареста 20 украинских военных моряков

Симферополь, 26 декабря. Верховный суд Крыма отклонил все 20 апелляций на арест, поданных украинскими военными моряками после задержания в Керченском проливе, сообщили в суде.

20 из 24 украинских моряков попытались обжаловать свой арест по делу о нарушении границы РФ в Керченском проливе 25 ноября. 26 декабря Верховный суд Крыма рассмотрел последние пять заявлений.

«Верховный суд рассмотрел сегодня пять апелляций защиты в отношении украинских моряков Безъязычного, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука, Гриценко, — приводит слова источника РИА Новости. — Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения  — арест — оставлено в силе».

Отмечается, что суд уточнил сроки ареста украинских военных. Они были сокращены до 24 января следующего года — на одни сутки. Это связано с технической ошибкой суда первой инстанции.

В Верховном суде добавили, что четверо украинских военных моряков — Сорока, Артеменко, Эйдер и Терещенко — апелляции не подавали.

Крымский суд подтвердил законность ареста 20 украинских военных моряков

Напомним, 25 ноября три военных корабля Украины нарушили границу РФ в Керченском проливе. Корабли ВМСУ проигнорировали все призывы российской стороны остановиться и продолжали опасное маневрирование. В результате украинские корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

Автор: Катерина Иванова
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