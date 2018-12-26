Сирия новости 26 декабря 19.30: при взрыве в Алеппо пострадал гражданский, перестрелки между САА и радикалами в Идлибе

Сирия, 26 декабря. При взрыве недалеко от Африна пострадал гражданский, перестрелки между САА и радикалами в Идлибе, в Хаме армия САР атакует позиции боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: обстреливает позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Курды: заявляют об уничтожении ряда террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Джандарис недалеко от Африна взорвался заминированный автомобиль, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition). В результате инцидента тяжелые ранения получил мирный житель поселения.

В район Манбиджа продолжают стягиваться подкрепления Сирийской арабской армии (САА), пишет военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1). Ранее члены курдского ополчения заявляли о своей готовности передать управление городом сирийскому правительству, однако пока никаких официальных соглашений принято не было.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства», передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@warmongerpeace). Курды заявляют, что им удалось уничтожить несколько радикальных исламистов, пишет информагентство ANF News.

Ранее сообщалось, что отсутствие активных наступательных действий со стороны SDF дает бандам ИГИЛ1 возможность вести обстрел позиций правительственных сил на западном берегу Евфрата.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Кроме того, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о столкновениях между радикальными исламистами и правительственными войсками САР на востоке региона.

Напомним, джихадисты нарушают режим прекращения огня, установленный на линии соприкосновения сил с САА, вынуждая бойцов войск Башара Асада вести ответные обстрелы.

Провинция Хама

После очередной попытки джихадистов проникнуть на подконтрольные правительственными войсками территории провинции Хама в северной части региона не прекращаются перестрелки между боевиками и Сирийской арабской армией (САА). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что артиллерия САА наносит удары по укрепрайонам радикальных группировок в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

Также, по сведениям Twitter-канала (@jelata_news), столкновения между САА и боевиками отмечаются недалеко от Мурека.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)