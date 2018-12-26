Москва, 26 декабря. Расширение санкционного списка в отношении Украины стало ответом на провокацию киевских кораблей в Керченском проливе, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Накануне стало известно, что правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины. В него попали украинские компании и чиновники. Ограничительные меры теперь затрагивают 567 украинцев и 75 компаний. Силуанов объяснил причину расширения санкций против Украины.

Глава российского ведомства подчеркнул, что санкционная риторика была принята вовсе не Москвой, и не она реализует антироссийские санкции. При этом министр отметил, что проигнорировать недружественные действия украинских властей РФ не может.

«Потому что последнее решение, которое Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы на это приняли свой ответ», — объяснил министр в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что ограничительные меры коснулись украинских депутатов и олигархов, всех тех, кто «занимается сегодня антироссийской риторикой». По его мнению, принятые российским правительством меры являются адекватной реакцией на действия Киева. Москва, по его словам, готова продолжать подобную политику.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны рассмотрит в среду новый пакет антироссийских санкций.