Председатель совета директоров «Русала» Варниг покинул свой пост

Москва, 26 декабря. Председатель совета директоров российской алюминиевой компании «Русал» Маттиас Варниг покинул свой пост. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

Уход Варнига в отставку был одним из условий снятия с «Русала» американских санкций.

«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров», — сказал Варниг.

Напомним, ранее в декабре министерство финансов США назвало ряд условий исключения компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» из санкционного списка. Одним из условий был уход в отставку Варнига.

Теперь пост председателя совета директоров «Русала» займет один из независимых неисполнительных директоров компании. Ограничительные меры с алюминиевого гиганта могут снять уже в январе.