«Яндекс» назвал самые нелепые запросы россиян в 2018 году

Москва, 26 декабря. Компания «Яндекс» рассказала о самых нелепых запросах россиян в 2018 году.

В компании выбрали самые забавные и неожиданные запросы россиян. На основе этих запросов разработчики подготовили генератор предсказаний, сообщил телеканал «360».

Также «Яндекс» решил отдельно вынести самые необычные формулировки пользователей, отметил «ФедералПресс». Среди них — «как правильно вести Instagram кота», «Мстители война без конечностей смотреть онлайн», «кому молиться чтобы все успеть». Примечательно, что россияне делали необычные запросы и на футбольную тематику. Например, «нога Акинфеева обои», «нога Ибрагимовича фото бесплатно голая», «Зинаид Зидан».