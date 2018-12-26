Россияне выбрали лучшего актера 2018 года

Москва, 26 декабря. Большинство россиян считают, что лучшим актером уходящего 2018 года стал Сергей Безруков, исполнивший роль Бориса Годунова в одноименном сериале. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам социологического опроса.

За Безрукова проголосовали не менее 8% респондентов. Чуть меньше россиян поддержали Константина Хабенского («Собибор»), который получил 5% голосов. Еще 4% опрошенных назвали имя Владимира Машкова («Медное солнце»).

Лучшим фильмом 2018 года была признана лента «Движение вверх» (3%). За ней идут трилогия «Гоголь» (3%), «Мстители» (2%) и «Т-34» (2%).

Что касается литературного поприща, то тут все лавры достались популярному автору женских романов Дарье Донцовой, которая смогла обогнать по популярности Захара Прилепина и даже великого русского поэта Александра Пушкина. Все трое получили по 2% голосов, пишет «Царьград».