Озвучивает все указания США: в Совфеде жестко ответили депутату Рады на слова о визовом режиме с РФ

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко выступил с сомнительным предложением — ввести визовый режим с Россией и ограничить обращение рубля на территории страны.

Политик захотел также запретить россиянам владеть стратегическими объектами украинской инфраструктуры, прежде всего, энергетической. По его мнению, Киеву необходимо «совместно с западными партнерами уверенно двигаться по пути усиления и расширения действенных санкций против России».

В Совете Федерации подобную инициативу сочли продолжением русофобской политики, активно поддерживаемой властями на Украине. Как отметил зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в интервью Федеральному агентству новостей, «заявление депутата Рады не вызывает никакого удивления».

«Наливайченко продолжил все заявления официальной власти в Киеве, которые направлены на разрушение российско-украинских отношений. В этом нет ничего удивительного, поскольку он относится к активным участникам госпереворота на Украине. Наливайченко в свое время возглавлял СБУ, к тому же он был завербован Центральным разведывательным управлением, когда работал в США. Он озвучивает все указания, которые поступают со стороны США: разорвать все отношения с Россией, а также экспроприировать все важные стратегические объекты. Это продолжение не только информационной войны, но и реализации стратегии энергетического доминирования Вашингтона», — разъяснил сенатор.

Морозов предположил, что следующим шагом будет разрушение всей инфраструктуры поставок российского газа в Европейский союз.

«Украине в этом отводится одно из ключевых мест, поэтому Киев постоянно критикует «Северный поток — 2», — добавил он.

По мнению собеседника ФАН, Запад так сильно манипулирует властями в Киеве, чтобы не допустить гармоничного сотрудничества между Европой и Россией, используя Украину как инструмент давления.

«Наливайченко фактически подтвердил планы американцев, направленные на разрушение единого европейского экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, которое когда-то было задумано лидерами Евразии. Американцы демонстрируют: они не допустят, чтобы потенциал Западной Европы когда-то соединился с российскими природными ресурсами», — подчеркнул он.

В то же время сенатор напомнил: Россия обладает всеми возможностями, чтобы достойно ответить Киеву. По его словам, Москва, прежде всего, сконцентрируется на том, чтобы обезопасить жителей юго-востока Украины.

«Москва реагирует адекватно на все, что происходит на Украине. Наша задача — не допустить химической провокации на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР и сделать все возможное, чтобы не произошел геноцид русского народа, проживающего в Донбассе. Для этого у нас все возможности есть», — резюмировал он.

Напомним, накануне российское правительство опубликовало расширенный санкционный список против Украины. В общей сложности в него попали свыше двухсот украинских граждан и компаний.