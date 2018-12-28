Сирийская армия открыла пехотный колледж в провинции Алеппо — видео ФАН

Дамаск, 28 декабря. Сирийская армия открыла пехотный колледж в северном пригороде Алеппо после того, как провинция была освобождена от террористических организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Кроме того, министерство внутренних дел Сирии также занято восстановлением центральной тюрьмы Алеппо, расположенной к северу от города. Долгое время она находилась в осаде боевиков, однако сирийская армия смогла снять эту осаду.

Сейчас сирийские войска проводят специальные учебные курсы для молодых людей, которые хотят вступить в ее ряды, чтобы защищать свою родину и бороться с терроризмом. В последнее время таких людей становится все больше: люди воодушевлены последними победами САА в сирийской республике. Кроме того, в страну постепенно возвращаются новобранцы, которые покинули ее пределы во время начала военного конфликта. Их возвращение проходит в соответствии с амнистией, объявленной президентом страны Башаром Асадом.

Напомним, что в начале октября Асад подписал указ о всеобщей амнистии для бывших военнослужащих, которые дезертировали из вооруженных сил или уклонились от срочной службы. Под всеобщую амнистию попали те, кто продолжал все это время жить на территории сирийской республики, а также те, кто решил покинуть родину «до лучших времен». Новый указ Асада будет действителен в течение четырех месяцев для всех, кто остался в Сирии, он также будет действителен в течение шести месяцев для всех, кто покинул страну.

В конце ноября Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце ноября десятки сирийских мужчин, уклонившихся от службы в армии, начали урегулировать свой статус в городе Кафр-батна, расположенном неподалеку от Восточной Гуты (провинция Дамаск).