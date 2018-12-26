Минфин Украины отчитался о росте госдолга в ноябре

Киев, 26 декабря. Государственный гарантированный государством долг Украины в ноябре вырос на 0,6% до 74,76 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении украинского Минфина.

При расчете в национальной валюте прямой государственный долг увеличился на 1,4% или на 29,4 млрд грн и составил 2,122 трлн грн. При этом с начала года совокупный государственный долг снизился на 2,03% или на 1,55 млрд долларов.

Гарантированный государством долг в ноябре вырос на 1,08% и составил 65,01 млрд долларов. Из них внешний долг вырос на 3,35% — до 9,35 млрд долларов.

Большая часть госдолга Украины номинирована в долларах – 45,45%, кроме того, 29,26% — в гривне, также 15,95% — в специальных правах заимствования, 8,2% – в евро.

Ранее Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе. Киев получил очередной кредит на 1,4 млрд долларов. Новая схема кредитования предполагает выделение Украине 3,9 млрд долларов в обмен на выполнение целого ряда требований.

Меморандум МВФ определил политику, которой должен руководствоваться Киев вплоть до 2020 года. Так, уровень инфляции в стране должен достигать 7%, а ежегодный бюджет должен складываться с дефицитом в 2,5%. При этом МВФ исключил проведение налоговой амнистии.

Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что Украина попала «на крючок» МВФ. Киев не может отказаться от кредитов, однако условия с каждым годом могут становиться все жестче. При этом отказ от выплаты долга может превратить Украину в «страну-изгоя».