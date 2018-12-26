Порошенко промахнулся: в Киеве назвали военное положение на Украине «ружьем, которое стреляет один раз»

Сегодня на заседании Совета по национальной безопасности и обороны Украины президент Петр Порошенко объявил об окончании действия режима военного положения, которое было введено месяц назад в 10 приграничных областях страны. Ведущие украинские эксперты проанализировали последствия данного решения и отметили, что для Порошенко этот шаг стал «ударом в штангу» и не принес Украине ничего, кроме вреда, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

«Введенное месяц назад военное положение на Украине стало очевидным провалом для действующей власти — причем таким, которого Порошенко и его окружение явно не ожидали, — заявил киевский политолог Алексей Якубин. — Причин у этой неудачи много. Во-первых, против ввода изначального варианта военного положения на 60 дней выступили влиятельные украинские олигархи — такие, как Ахметов и Коломойский. Как следствие, против этого шага выступили многие зависимые от них депутаты и фракции в Верховной раде, а также более 60% населения страны. Наконец, свою роль сыграл «фактор Запада» — там военное положение, даже короткое и частичное, восприняли как попытку Порошенко продлить свой мандат и тем самым делегитимизировать действующую власть в стране. Я уверен, что Петр Алексеевич никак не ожидал подобного сопротивления».

По словам эксперта, бессистемность действий власти во время военного положения показала, что многие меры на Банковой вырабатывали буквально «с колес». Однако реально показать украинцам, в чем, собственно, была суть и смысл введения особого режима, Киеву так и не удалось. Эксперты констатировали — практически ни один прогноз по поводу действий власти во время ВП не оправдался.

«Никаких действий против политической оппозиции или прессы власть не предприняла. Власть даже не потрудилась создать военные администрации на местах, хотя об этом четко сказано в законе о военном положении. Более того, в некоторых регионах, попавших в зону ВП, избирательная кампания шла своим чередом, и даже проводились массовые митинги и акции протеста, — констатировал Якубин. — Международный валютный фонд вопреки всем правилам предоставил стране с военным положением очередной кредитный транш. Власть не провела ни серьезной мобилизации, ни каких-либо подготовительных военных действий. Таким образом, завершившееся военное положение стало абсолютным «симулякром», созданным на Банковой с неизвестной целью».

В то же время, заявили политологи, сам факт введения военного положения нанес Украине серьезный политический и экономический ущерб.

«Из-за военного положения не были проведены выборы в местные территориальные образования в 10 регионах страны, — отметил политолог Дмитрий Разумков. — Как следствие, не были избраны новые органы местной власти и не были утверждены территориальные бюджеты на 2019 год. В свою очередь экономика страны понесла потери на сотни миллионов долларов — не были реализованы многие крупные контракты, ВП отпугнуло нескольких крупных инвесторов и т. д. Наконец, пользуясь военным положением как дымовой завесой, власти внесли антисоциальные изменения в бюджет страны на 2018 год, а также руками спецслужб предприняли попытку захвата храма УПЦ МП в Винницкой области. На деле, Украине и ее экономике во время ВП был нанесен огромный урон».

При этом разговоры о возможности продления военного положения стали неактуальны еще неделю назад, напомнили политологи. Ведь для этого было необходимо согласие Верховной рады — однако депутаты демонстративно закрыли осеннюю сессию еще 22 декабря и разъехались на отдых, в том числе в дальние заграничные отпуска.

«Поведение депутатов Рады, в том числе представляющих «Блок Петра Порошенко» — это самая яркая характеристика их истинного отношения к военному положению, а также к страшилкам властей о «полномасштабном военном вторжении России», — говорит Якубин. — Порошенко и компания в итоге никого не смогли убедить в необходимости ввода ВП, и к тому же потеряли важный козырь. Как показала практика, военное положение — это ружье, которое стреляет один раз, и власть вполне могла попытаться организовать что-то подобное уже по ходу президентской кампании — в случае если бы ситуация однозначно разворачивалась не в ее пользу. Однако после нынешнего фарса с ВП Банковая уже не сможет позволить себе вторично опозориться, к тому же этого ей не позволят и Вашингтон с Брюсселем. Фокус с военным положением оказался холостым выстрелом, и шанса выстрелить во второй раз у Порошенко уже не будет».

Политологи с иронией отмечают — объявляя об окончании военного положения на Украине, Петр Порошенко довольно комично пытался выставить себя «сторонником всего хорошего».

«Он объявил, что «всегда выступал за вариант введения военного положения лишь на 30 дней», и что «всегда был за неукоснительное утверждение четкой даты выборов президента», — заметил Алексей Якубин. Похоже, Петр Алексеевич четко следует тактике «если ты не можешь чему-либо противостоять, надо это обязательно возглавить», несмотря ни на какие имиджевые потери».

Как отметили аналитики, с помощью неуклюжего и по сути бессмысленного введения военного положения администрация Порошенко невольно укрепила политические позиции одного из своих главных оппонентов — Виктора Медведчука.

После провокации в Керченском проливе и последующей истерики на Украине любое общение между Москвой и Киевом стало невозможным, поэтому Виктор Медведчук стал, по сути, «безальтернативным каналом коммуникации» между Кремлем и Банковой, что способно в ближайшее время сильно увеличить его вес в украинском политическом поле, заключили эксперты.