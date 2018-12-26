Стало известно, сколько заработали самые богатые YouTube-блогеры России

Москва, 26 декабря. Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало приблизительные доходы крупнейших блогеров российского YouTube за 2018 год и составило их рейтинг.

Эксперты РИАБ во время исследования рассчитывали заработок блогеров исходя из рыночных цен на рекламные интеграции.

По итогам анализа, первое место в списке самых богатых российских YouTube-блогеров занял Валентин Петухов, известный в Рунете под псевдонимом Wylsacom. Техноблогер, по оценкам специалистов, заработал на рекламе за текущий год 82 миллиона рублей. Стоит отметить, что канал на протяжении нескольких лет занимает лидирующее место в аналогичных рейтингах.

Вторую строку занял журналист Юрий Дудь, эксперты оценили его доход в 78,2 миллиона рублей. Аудитория бывшего главного редактора издания Sports.ru постоянно растет, а его видео приковывают к экранам гаджетов по нескольку миллионов зрителей.

Тройку лидеров завершил блогер Олег Григорьев, известный пользователям YouTube по каналу Oblomoff — проекту о еде и рецептах. Его прибыль от рекламы за 2018 год, по данным РИАБ, составила 52,2 миллиона рублей.

В пятерку лидеров вошли также каналы «Дневник Хача» и Versus Battle, которые заработали 38,8 миллиона и 35 миллиона рублей соответственно.

Напомним, в преддверии Нового года музыкальные сервисы VK Music и BOOM составили рейтинг самых популярных песен года. Первую тройку самых прослушиваемых хитов составили «Медуза» рэпера MATRANG и «Минимал» Элджея, который попадает в топ VK Music второй год подряд. Лидером же стал трек «Panda E» белорусского рэпера Cygo.