«И враг дрогнул»: украинский политолог высмеял заявление Порошенко об окончании военного положения

Киев, 26 декабря. Украинский политолог Евгений Филиндаш высмеял заявление президента страны Петра Порошенко об окончании военного положения в десяти регионах и усилении армии за время его действия.

«Итак, блестяще подтвердился гениальный план мудрых руководителей Украины. Введя военное положение, они поломали все коварные планы злобного агрессора, придвинувшего свои несметные азиатские орды к нашим священным границам», — иронично отреагировал политический эксперт.

Филиндаш отметил, что как только было введено военное положение в нескольких украинских регионах, в стране «закипела» работа. Киевские власти начали сразу же воплощать в жизнь все свои замысла по повышению обороноспособности и мобилизации всех сил страны, язвительно добавил он.

«Вся страна, от мала до велика, сплотилась в едином порыве вокруг своего руководства – беззаветных патриотов Украины, самоотверженно и бескорыстно работающих на благо Родины», — усмехнулся Филиндаш.

Эксперт усомнился, что все украинцы побежали в военкоматы, а их порыв служить родине пришлось даже сдерживать с помощью сотрудников полиции.

«И враг дрогнул. В паническом ужасе покатились все дальше на восток от границ Украины полчища агрессора, перепуганные решительностью верховного евромайданного главнокомандования и его единодушной всенародной поддержкой», — язвительно отметил он.

Напомним, военное положение в нескольких украинских регионах было введено после инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ. Российская сторона вынуждена была задержать украинские суда, которые игнорировали законное требование Москвы прекратить выполнять опасные маневры.

По мнению депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, заявление спецпосланника президента США по Украине Курта Волкера о нецелесообразности продолжения военного положения в стране вынудило Порошенко отменить режим. Украинский депутат еще до оглашения решения Порошенко заявил, что отмена военного режима не означает отказ от каких-то провокационных действий, отметил «Царьград».