Свинарники в церквях устраивали: Гаспарян рассказал о двойных стандартах Запада

Москва, 26 декабря. Публицист и историк Армен Гаспарян считает, что президент Украины Петр Порошенко вряд ли будет использовать обострение ситуации в Донбассе, чтобы привлечь внимание Запада к «российской агрессии». Такой сценарий слишком невыгоден самой Украине, а Порошенко понял, что полномасштабная война в Донбассе кончится новыми «котлами» для ВСУ, скорее президент Украины будет разыгрывать «церковную карту».

«Всегда можно будет встать в обиженную позу перед Западом и сказать: видите, что творится-то, а? Я же говорил, что это не церковь, а спецподразделения ГРУ и ФСБ, одни диверсанты. Видите, как избили наших несчастных мальчиков, которые всего лишь хотели осквернить православные святыни своими лапами», — цитирует Гаспаряна «Царьград».

Он отметил, что в том, что касается отношения к церкви, Запад привык демонстрировать двойные стандарты. Гаспарян напомнил, что в 1930-е годы поляки устраивали свинарники в храмах РПЦ, так что принять провокацию с церковью на Украине Западу будет нетрудно.

«Поляки в храмах Русской православной церкви свинарники устраивали. И никто на Западе по этому поводу не возмущался», — сказал Гаспарян.

Напомним, ранее на Украине была создана «новая православная церковь». Ее скорейшее появление продвигали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. На этом фоне Русская православная церковь была вынуждена разорвать общение с Константинополем.

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл призвал православных не признавать «новую украинскую церковь».