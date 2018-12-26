240 тысяч детей увидят новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце. ФАН-ТВ 

Традиционное праздничное представление Кремлевского дворца началось с показа общероссийской елки. Одно из представлений провели специально для гостей из регионов.

42 представления и 240 тысяч зрителей. В Государственном Кремлевском дворце стартовали новогодние елки под названием «Тайны планеты Земля». На протяжении двух недель на сцене поселится сказка об исконно русских героях: Садко, Левше, Даниле-мастере. Однако и без современности не обошлось — персонажи будут бороться с космическими пиратами. Перед началом холл дворца превратился в дискотеку. На открытом микрофоне дети прочитали стихи и исполнили песни.

«Это традиции. Традиции, которые сохраняются уже много лет. Но каждый из годов чем-то отличаются: здесь другие ребята, новые поколения. В этом году здесь появились и те, которые стали героями: кто-то вынес из пожара своего маленького брата, кто-то из реки вытащил тонувшего знакомого человека. То есть новые вот такие вещи появились здесь. А самое главное, что эти люди приезжают из самых отдаленных уголков и привозят назад кусочек души Москвы», — подчеркивает председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Один из дней показа посвящен гостям из других регионов. В столицу приехали дети, которые достойно проявили себя в учебе или стали лауреатами конкурсов. Кремлевская елка — традиционное праздничное представление, которое с нетерпением ждут дети.

«Лучше всего запомнилось, как пираты напали на корабль. Интересно было. Добрая сказка. Мне понравились крот, ящерицы, динозавр. Сказка была отличная. Лучшая. Хорошая даже», — вспоминает приехавший из Белгородской области Евгений Олейник.

«Нам очень понравилось это представление. Было очень ярко, интересно. Сказка была со смыслом, все интересно и герои все очень яркие», — поделились школьницы из Иркутской области Вера Зыкова и Надежда Дрюкова.

Представление организовано Московской Федерацией профсоюзов при поддержке Администрации Президента и Правительства Москвы.