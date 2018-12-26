«Волоком корабли тащить не будем»: Порошенко рассказал о планах на Азов и вспомнил Волоколамск

Киев, 26 декабря. Украина никогда не откажется от своих претензий на Азовское море и от использования военных кораблей в этих водах. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета нацбезопасности страны.

Он обратил внимание на то, что представители украинской оппозиции предлагают отказаться от использования Керченского залива и волоком тащить корабли из Черного в Азовское море. В связи с Порошенко рассказал о планах Украины на Азов и вспомнил Волоколамск.

«В России есть такой город Волоколамск. Там 1000 лет назад судна из одной реки волокли к другой — отсюда и название. У нас теперь один оппозиционер договорился до того, что мы больше не должны пользоваться Керченским проливом, а будем волоком доставлять с Черного моря наши корабли в Азовское», — заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не откажется от своих азовских портов и будет продолжать посылать корабли ВМСУ в Азовское море.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.

Вскоре после этого Киев объявил военное положение и начал усиливать милитаризацию Азовского и Черного морей. Украинские власти также призывают НАТО и Великобританию перебросить в Черное море свои корабли. Отметим, что для этого иностранные военные корабли должны получить разрешение от Турции, чтобы пройти пролив Босфор и Дарданеллы.