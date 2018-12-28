Сирия: посол Кубы рассказал о будущем сотрудничестве Гаваны и Дамаска

Дамаск, 28 декабря. Посольство республики Куба в Дамаске организовало мероприятие, посвященное 60-й годовщине Кубинской революции. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В ходе своего выступления кубинский посол Мигель Порто Парга отметил, что если бы все те деньги, которые враги вложили в войну против Сирии, были потрачены на благо человечества: на здравоохранения, образование, развитие инфраструктуры, производство продуктов питания, то бедность была бы побеждена уже во многих странах мира.

Празднование годовщины Кубинской революции в Сирии имеет особенное значение на фоне всех побед, достигнутых сирийской правительственной армией.

По словам посла, политические отношения между Кубой и САР в данный момент находятся на пике своего развития. Кроме того, обе стороны выражают активное желание укреплять свои связи в культурной, торговой, экономической и спортивной сферах. Сейчас Сирии просто необходима поддержка друзей, которые готовы способствовать ее восстановлению, добавил он.

Помощник министра иностранных дел Сирии Айман Сусан, присутствовавший на мероприятии, отметил большое сходство между двумя государствами. Обе страны героически страдали от агрессивной колониальной политики, отметил он. За много лет между странами сложились прекрасные отношения, которые можно продвигать в различных областях. Куба всеми силами поддерживает народ Сирии, который страдает от несправедливых санкций.

Напомним, что на прошлой неделе спикер Народного совета Сирии Хаммуда Саббаг провел встречу с послом Кубы в Дамаске Мигелем Порто Паргой. В ходе беседы кубинский дипломат заявил о важности укрепления отношений, которые исторически сложились между двумя дружественными странами. Куба и Сирия уже много лет сотрудничают в разных областях.