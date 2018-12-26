Порошенко наградил бывшего главу «Правого сектора» именным пистолетом

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко наградил депутата Рады и экс-лидера националистической группировки «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрия Яроша именным огнестрельным оружием.

Соответствующий указ украинского президента был подписан 13 октября. В среду агентство «Украинские новости» опубликовало копию указа, согласно которому Ярош награжден как участник боевых действий «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как сообщает издание, экс-глава «Правого сектора» получил в награду от президента Украины пистолет «Форт-21.02» калибра девять миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов.

Напомним, радикалы экстремистской организации «Правый сектор» периодически устраивают погромы, срывают мероприятия и нападают на людей. В прошлом году боевики объявили о начале «операции возмездие» в отношении командования Вооруженных сил Украины. После этого все подразделения украинской армии на мариупольском направлении были приведены в боевую готовность.

Кроме того, в начале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с милицией и захвате административных зданий на Украине, а также в подавлении протестов на востоке страны, пишет Infox.ru.

О решении сложить с себя полномочия лидера экстремистского движения Ярош заявил в ноябре 2015 года. На своем посту он неоднократно заявлял о том, что Украина якобы обладает необходимым для захвата части территории России потенциалом и предлагал для начала «зачистить» Донбасс и Крым, вернув таким образом стране границы 2014 года, передает «Утро.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.