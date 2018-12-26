Опубликовано видео запуска ракеты комплекса «Авангард»
Москва, 26 декабря. Видео испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком появилось в Сети.
Министерство обороны России по поручению президента страны Владимира Путина провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард». Глава государства, прибыв в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям.
Видео, продолжительность которого менее 40 секунд, опубликовал RT.
Как отметил «Царьград», в Сети пользователи ответили на пуск ракеты комплекса «Авангард» морской прогулкой главы оборонного ведомства Британии Гэвина Уильямсона на катере в Одессе, иронично заметив, что пуск «Авангарда» «ничего не значит», а прогула британского министра — «вот это был сигнал».
СМИ: В России произвели успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) December 26, 2018
Ерунда. Это ничего не значит. Вот министр обороны Британии в Одессе на катере поплавал - вот это был сигнал.