Опубликовано видео запуска ракеты комплекса «Авангард»

Москва, 26 декабря. Видео испытательного пуска ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком появилось в Сети.

Министерство обороны России по поручению президента страны Владимира Путина провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард». Глава государства, прибыв в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям.

Видео, продолжительность которого менее 40 секунд, опубликовал RT.

Как отметил «Царьград», в Сети пользователи ответили на пуск ракеты комплекса «Авангард» морской прогулкой главы оборонного ведомства Британии Гэвина Уильямсона на катере в Одессе, иронично заметив, что пуск «Авангарда» «ничего не значит», а прогула британского министра — «вот это был сигнал».