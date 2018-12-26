Россияне с оптимизмом смотрят в 2019 год — ВЦИОМ

Москва, 26 декабря. Примерно половина россиян провожают завершающийся 2018 год с оптимизмом. О том, что в следующем году они ожидают перемен к лучшему, рассказали 49% участников опроса, проведенного ВЦИОМ.

«В канун 2019-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 27% — спокойствие и уверенность», — рассказали социологи.

57% респондентов назвали 2018 год удачным для себя и своей семьи, 40% заявили, что год был трудным, сообщает АиФ. Напомним, из данных опроса ВЦИОМ также следует, что россияне считают политиком года президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, исследование показало, что уровень одобрения деятельности Вооруженных сил РФ в текущем году приблизился к максимуму.