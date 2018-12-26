«Экспорт украинской «демократии»: от властей Казахстана требуют реакции на штрафы для русскоговорящих детей

Астана, 26 декабря. Глава администрации Щербактинского района Павлодарской области Казахстана Азилхан Абеуов поручил провести в детском оздоровительном лагере сезон, в ходе которого дети будут общаться только на казахском языке. Тех, кто будет говорить на русском языке, глава администрации поручил штрафовать.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов призвал власти Казахстана и России немедленно пресекать подобные инициативы, которые не соответствуют официальной политике страны. Казахстан является военным и экономическим союзником, частью единого евразийского пространства, и страной, которая связана с Россией узами истории и дружбы, поэтому подобные заявления немыслимы, считает эксперт.

Эксперт отметил, что подобные запреты противоречат базовым принципам демократии. Пример Украины еще раз доказывает, что подобного рода действия являются признаками сегрегации и апартеида в их худшем проявлении и не вписываются в каноны современного демократического общества.

«Это такой экспорт украинской в кавычках демократии в другие страны постсоветского пространства, что, безусловно, не множит радости, поскольку это худшие практики политической дискриминации в отношении тех или иных групп населения», — заявил Шаповалов в комментарии «Царьграду».

Шаповалов выразил мнение, что подобные практики должны пресекаться сразу. Реакция должна быть со стороны властей Казахстана и России, считает эксперт. Русскоязычное население составляет огромную часть общества как на Украине, так и в Казахстане. Какими могут быть последствия наказания детей за русский язык, можно видеть по примеру Украины, отметил Шаповалов.