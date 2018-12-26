Симферополь, 26 декабря. Верховный суд Крыма оставил без изменений меру пресечения в отношении командиров двух кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

Апелляции в отношении моряков суд рассмотрел в среду. Они были отклонены. Таким образом, командиры украинских кораблей «Яны Капу» Олег Мельничук и «Никополь» Богдан Небылица останутся в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, передает интернет-издание «Утро.ру». При этом срок ареста Мельничука и Небылицы был уточнен из-за технической ошибки суда первой инстанции: командиры судов будут находиться под арестом до 24, а не до 25 января 2019 года.

Последние апелляции на арест украинских моряков Верховный суд Крыма принял накануне. В среду судьи рассматривают апелляции в отношении пяти членов экипажей ВМС Украины: Безъязычного, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука, Гриценко. Всего в суд поступило 20 жалоб. Ранее было рассмотрено 10 апелляций, все они были отклонены.

Три украинских военных судна 25 ноября нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. На предупреждения и требования российских пограничников украинские моряки не реагировали. Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам в соответствии с планом по прикрытию границы. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны украинских властей.