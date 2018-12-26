«Мало ли кто там под нашим именем понаехал»: в Чечне отреагировали на статью Times о воюющих в Донбассе боевиках

Газета The Times опубликовала материал, в котором рассказывает о неких «чеченцах», которые воюют на стороне ВСУ в Донбассе. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал эту статью.

По версии The Times, в Донбассе действуют целых два батальона так называемых «чеченцев» — в батальоне имени шейха Мансура под руководством Муслима Чеберлоевского и в батальоне имени Джохара Дудаева, во главе которого стоит Адам Осмаев.

Любопытно, что журналисты на слово поверили этим силовикам, а также постарались не заострять внимание на том факте, что собеседники признались в связях с запрещенным в РФ «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ). «Чеченцы из Донбасса» рассказали, что проходили обучение в тренировочных лагерях ИГИЛ1 в Сирии и Ираке. По сути, собеседниками The Times стали террористы ИГ1, с которыми сотрудничает Киев, однако журналисты сделали акцент на так называемой национальности.

В Чечне отреагировали на эту статью. Умаров отметил, что это очередная неудачная попытка западных СМИ очернить Россию и, в частности, Чечню. Журналисты успешно воспользовались недавним докладом ОБСЕ, который говорит о якобы нарушениях прав человека в республике.

«Этот материал The Times – очередной технологичный фейковый ход на фоне громких заявлений ОБСЕ о так называемых несудебных казнях в унисон запуску «Московского механизма» по поводу случаев нарушения прав человека в Чеченской республике и высосанному из пальца докладу Бенедека, о котором уже знает весь мир, и который не основывается ни на чем, кроме ссылок на пару-тройку СМИ, — рассказал собеседник ФАН. — Этот ход неудачный – боюсь, что человек на снимке [The Times] сам не подозревает, что его кто-то так подставил. Такие случаи уже были».

Чеченский министр отметил, что таким образом на Западе пытаются создать впечатление, что между главой республики Рамзаном Кадыровым и жителями региона якобы нет взаимопонимания.

«Они пытаются вызвать подозрения к Чечне, они пытаются вбить клин, развить историю о том, что чеченцы, которые находятся вне территории Российской Федерации, это другие чеченцы. Что якобы существует некий водораздел между чеченским народом и Рамзаном Кадыровым. Это очередная топорная попытка разрушить наши устои, помешать процессу стабильности и динамике развития Чеченской республики и России. Для меня, для технолога, это очевидный процесс».

Умаров отметил, что верить подобным публикациям — смешно. Он также напомнил западной общественности, что из себя представляет настоящий чеченец.

«В Чечне к этим призрачным батальонам относятся к усмешкой. Потому что, если бы на самом деле чеченцы воевали бы против кого-либо, это принесло бы мгновенные результаты, а не длинные разговоры в течение нескольких лет. Если бы такие батальоны существовали, я вам даже не возьмусь описать масштабы того кровопролития, какое могло бы быть. Я не исключаю, что там могут быть люди, называющие себя чеченцами. Я точно знаю о случаях, когда люди других этнических групп выдают себя под чеченцев. Мало ли кто там под нашим именем понаехал. Все хотят жить на халяву на Западе, и этот хлеб надо отрабатывать. Так какая им разница, как они будут завтра называться? Батальоном или еще как-то? Еще раз повторяю – когда воюют настоящие чеченцы, об этом знает весь мир. Так что настоящие чеченцы там не воюют, уверяю вас».

1 Организация запрещена на территории РФ.