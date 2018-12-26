Киев ищет новых врагов: в Госдуме не огорчились из-за новых украинских санкций

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны введет новый пакет санкций против России. Как он объяснил, новые меры будут связаны с инцидентом в территориальных водах РФ — Керченском проливе, когда военные суда Украины были задержаны за попытку пересечь границу.

Примечательно, что ограничения затронут представителей Государственной думы РФ.

«Значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от «Единой России» и ЛДПР, войдут в санкционный список», — объявил Порошенко во время заседания СНБО.

В ЛДПР отреагировали на санкции украинской стороны. Как рассказал зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей, «Киев просто отрабатывает предвыборную повестку». Депутат подчеркнул, что подобное решение украинских властей никак не отразится на деятельности либерально-демократической партии.

«Лицом нашей партии является Владимир Вольфович Жириновский, в отношении которого уже давным-давно возбуждено производство, и украинские власти предъявляют ему ряд каких-то несуразных обвинений. Более того, следователь СБУ с говорящей фамилией Македонский приглашал Владимира Вольфовича на допрос в Киев, на что тот предложил приехать в Госдуму для того, чтобы дать ответы на все вопросы. Для нашей партии ничего не меняется. Я не могу сказать, что мы находимся в каком-то подавленном состоянии или восторге. Украина отрабатывает свою политическую повестку, у них выборы президента [скоро состоятся], и поэтому они пытаются каким-то образом ее разбавлять, находя новых врагов», — разъяснил парламентарий.

Собеседник ФАН отметил, что за провокацию в Азовском регионе Киев должен попросить прощения у Москвы и понести справедливое наказание.

«Все рано или поздно закончится тем, что руководство Украины будет отвечать перед военным трибуналом в Ростовском гарнизонном суде, — жестко отметил Шерин. — Сегодня все, что они делают, нельзя рассматривать с точки зрения логики и разумного смысла. Согласен, попытка нарушить государственную границу РФ была пресечена, и власти Украины должны принести нам всяческие извинения и попытаться загладить эту ситуацию».

Напомним, ранее Порошенко сообщил о прекращении действия военного положения на территории страны. Напомним, оно было введено в качестве ответа на якобы «агрессию со стороны России».

25 ноября украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе и проигнорировали требования российской стороны остановиться. В результате корабли ВМСУ были задержаны, а их экипажи арестованы.