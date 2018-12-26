Визовый режим и ограничение рубля: в Раде предложили ответ на санкции РФ

Киев, 26 декабря. Украине следует ввести визовый режим с Россией, а также ограничить обращение рубля на территории государства в ответ на новые санкции со стороны Москвы. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко.

Накануне стало известно, что правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины. В него попали украинские компании и чиновники. Решение России стало ответом на аналогичные действия Киева.

В Раде поспешили отреагировать на решение Москвы и предложили ответ на санкции РФ, назвав среди возможных вариантов визовый режим и ограничение рубля.

«Что касается непосредственно украинского санкционного пакета, то он должен предусматривать введение визового режима с РФ, ограничение обращения рубля на территории Украины, вывод российских владельцев из владения стратегическими объектами украинской инфраструктуры, в частности энергетической», — приводит слова Наливайченко пресс-служба партии «Справедливость».

Напомним, отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской народных республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, в то время как Крым и вовсе стал российским регионом в результате народного референдума. В том числе нередко звучат обвинения в якобы вмешательстве России в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже.

Нарастающее давление со стороны Украины привело к введению ответных санкций со стороны Москвы, которые коснулись 322 физических и 68 юридических лиц украинского государства, а впоследствии были расширены.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны рассмотрит в среду новый пакет антироссийских санкций.