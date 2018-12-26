Патрушев объяснил, почему США закрывают глаза на сотрудничество Киева с националистами

Москва, 26 декабря. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил, почему США готовы закрыть глаза на сотрудничество Киева с националистами.

Патрушев обратил внимание, что США не препятствуют сотрудничеству президента Украины Петра Порошенко с радикалами.

«Очевидно, что Вашингтон, заинтересованный в сохранении Порошенко в качестве главы государства на второй срок, готов закрыть глаза на его связи даже с самыми одиозными деятелями из лагеря украинских неонацистов», — пояснил секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что США и Украина используют радикалов для своих политических интересов. Это подтвердило голосование этих стран против российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма.

«Вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах», — приводит слова Патрушева «Российская газета».

Он пояснил, что стратегия появилась во время государственного переворота на Украине в 2014 году, который поддержал Вашингтон.

«Нацистская символика, риторика этнического превосходства, русофобские идеи — все это сегодня стало неотъемлемой частью государственной политики Киева», — заметил представитель Совбеза РФ.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала украинским властям посмотреть фильм «Обыкновенный фашизм».