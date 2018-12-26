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США потратили почти миллион долларов на изучение сексуальности перепелов

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США потратили почти миллион долларов на изучение сексуальности перепелов

Вашингтон, 26 декабря. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил США в том, что страна ежегодно тратит огромные бюджетные средства на абсолютно бесполезные исследования и мероприятия.

К примеру, в этом году Вашингтон выделил более 114 млн долларов на целый ряд проектов, которые никак не затрагивают интересы американцев. В частности, власти потратили 361 тыс. долларов на изучение методов охоты древних людей на лошадей и ослов на территории Анатолийского полуострова, 653 тыс. долларов на съемки сериала для афганского телевидения, 80 тыс. долларов на изучение влияния воздушного потока на ящериц и 5 тыс. долларов на создание оперы про принца Гарри, передает «Пятый канал».

Самым же странным и дорогим проектом оказалось изучение сексуальности перепелов, находящихся в состоянии наркотического опьянения после употребления кокаина. Сенатор уже обратился в налоговую службу и ФБР с просьбой провести проверку на предмет растраты.

Американский парламентарий подчеркнул, что США тратят более 100 млн долларов на подобные исследования при том, что госдолг страны составляет 21 трлн долларов, сообщает  «Царьград».

Автор: Антон Соколов
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