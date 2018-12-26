США потратили почти миллион долларов на изучение сексуальности перепелов

Вашингтон, 26 декабря. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол обвинил США в том, что страна ежегодно тратит огромные бюджетные средства на абсолютно бесполезные исследования и мероприятия.

К примеру, в этом году Вашингтон выделил более 114 млн долларов на целый ряд проектов, которые никак не затрагивают интересы американцев. В частности, власти потратили 361 тыс. долларов на изучение методов охоты древних людей на лошадей и ослов на территории Анатолийского полуострова, 653 тыс. долларов на съемки сериала для афганского телевидения, 80 тыс. долларов на изучение влияния воздушного потока на ящериц и 5 тыс. долларов на создание оперы про принца Гарри, передает «Пятый канал».

Самым же странным и дорогим проектом оказалось изучение сексуальности перепелов, находящихся в состоянии наркотического опьянения после употребления кокаина. Сенатор уже обратился в налоговую службу и ФБР с просьбой провести проверку на предмет растраты.

Американский парламентарий подчеркнул, что США тратят более 100 млн долларов на подобные исследования при том, что госдолг страны составляет 21 трлн долларов, сообщает «Царьград».