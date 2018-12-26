Порошенко рассказал о плюсах военного положения на Украине

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за время действия военного положения в десяти регионах страны уровень преступности в этих областях снизился на 26%.

«В десяти областях, где на протяжении месяца действовало военное положение, зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно​​​», — заявил Порошенко на заседании СНБО.

Президент Украины добавил, что в Киеве также стало больше «порядка и безопасности».

Напомним, в среду истек срок действия военного положения, введенного под предлогом провокации ВМСУ в Керченском проливе. Режим предусматривает ограничение конституционных прав и свобод граждан.

Президент Украины хотел ввести режим на 60 дней, однако Рада заблокировала предложение и ввела военное положение на 30 дней. Продление режима может повлиять на проведение выборов президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что не стоит исключать возможность продления режима. Парламентарий отметил, что у киевского руководства есть механизмы для того, чтобы удержаться у власти и при этом повлиять на президентские выборы. Согласно последним опросам, Порошенко значительно уступает в президентской гонке Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому. Продление режима может стать единственным способом для Порошенко сохранить пост.

Напомним, три корабля ВМСУ нарушили границу РФ в Керченском проливе. Моряки проигнорировали требование российских пограничников об остановке и продолжили опасное маневрирование. В ходе операции были задержаны 24 украинских моряка, решением суда они были арестованы на 60 суток.