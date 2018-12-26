В Совбезе РФ в ближайшее время ждут от Киева новых провокаций на границе

Москва, 26 декабря. Киев может провести новые провокации на границе с РФ в ближайшее время, поскольку ощущает поддержку со стороны Запада, предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, ощущая поддержку со стороны Соединенных Штатов, уверенно идет на любые провокации, в том числе на границе с Россией.

«С учетом приближающихся выборов можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем», — цитирует его «Российская газета».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных кураторов Украины воздержаться от участия в возможной новой провокации в Керченском проливе.

Кроме того, дипломат выразила надежду на то, что страны Запада не только не допустят повторения ноябрьского инцидента, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе.

Действующий президент Украины ранее заявил, что очередные выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года. Новый президент будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.