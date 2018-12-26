От агентуры ШИШ не осталось ни шиша. Колонка Владимира Тулина

По сообщению британской газеты The Independent, раскрыта вся албанская агентурная сеть ШИШ — Shërbimi Informativ Shtetëror (Государственная разведывательная служба), которая напрямую подчиняется премьер-министру страны Эди Раме.

Ранее албанская спецслужба носила название ШИК — Shërbimi Informativ Kombëtar (Национальная разведывательная служба). Однако в октябре 1997 года в страну прибыли американские специалисты из ЦРУ и под их руководством ШИК была преобразована в ШИШ. С тех пор, по мнению множества экспертов, ее работа подчинена не столько национальным интересам Албании, сколько интересам США.

Подтверждает это и нынешний случай, который в Албании уже окрестили бюрократической катастрофой. Албанскую агентуру раскрыли не иностранные контрразведчики, а министерство финансов страны. В соответствии с новыми требованиями закона о большей прозрачности бюджета страны, Минфин опубликовал на своем сайте доклад о финансовом состоянии ШИШ.

В нем случайно проскользнули сведения о расходах на зарубежную агентуру, которые содержали не только имена, номера паспортов и размеры зарплат, но и расходы на содержание их квартир с указанием адресов и их автомобилей с номерами. Даже имена водопроводчиков и автомехаников, чьими услугами пользовались албанские агенты!

Выяснилось, что разведывательную деятельность Албания осуществляет в пяти странах: Сербии, Македонии, Греции, Италии и Бельгии. Интересно, что последние три страны официально являются союзниками Албании по НАТО, куда она вступила в 2009 году. Более того, агентами ШИШ в Брюсселе были два сотрудника штаб-квартиры НАТО. В Сербии ШИШ имела агентуру не только в Белграде, но и в Косово, которое в Албании иначе как «братское второе албанское государство» не называют. Эксперты убеждены, что все это связано с политикой США, которые заставляют своих союзников, а фактически — вассалов, шпионить друг за другом и предоставлять полученные данные американцам, чтобы они имели различные независимые источники информации.

По утверждению британской газеты, сейчас в НАТО объявлена высшая категория опасности. Это вызвано тем, что в Сербии и Македонии агенты ШИШ работали в тесном взаимодействии с разведками других стран НАТО. Это может привести к тому, что через разоблачение албанской сети может быть ликвидирована вся разведывательная сеть НАТО в этих странах.

Эта история очень сильно напоминает ту, которая произошла в свое время в Португалии. Там парламент решил сократить финансирование местной разведывательной службы. Она направила депутатам из комиссии по разведке письмо с просьбой не делать этого. В нем разведслужба перечислила все свои достижения за последнее время: имена завербованных лиц в разных странах мира, в том числе министра в Мозамбике, адреса установки подслушивающих устройств, описание совместной с немецкой разведкой BND операции и еще массу интересной информации. Однако на этом письме позабыли поставить гриф секретности. Этим воспользовались депутаты и опубликовали письмо.

Тогда множество должностных лиц в Португалии лишились своих постов. Очевидно, то же самое будет сейчас и в Албании. Кроме того, не исключено, что произойдет и традиционное за последние годы действие — в происшедшем обвинят Россию.