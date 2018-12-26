Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В Госдуме РФ хотят запретить иностранцам работать таксистами

46
0 Оставить комментарий

В Госдуме РФ хотят запретить иностранцам работать таксистами

Москва, 26 декабря. В Государственной думе рассматривают законопроект о запрете иностранцам работать водителями такси в России, сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По словам Москвичева, запрет будет распространяться именно на таксомоторные перевозки. Он пояснил, что на других видах транспорта более жесткий контроль и за водителями, и за выпуском автомобилей. Он подтвердил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект запретит иностранцам работать в легковом такси.

«В 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде», — заметил парламентарий.

В Госдуме РФ хотят запретить иностранцам работать таксистами

Ранее, 13 декабря, нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в стране.

 

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.