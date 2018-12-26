В Госдуме РФ хотят запретить иностранцам работать таксистами

Москва, 26 декабря. В Государственной думе рассматривают законопроект о запрете иностранцам работать водителями такси в России, сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По словам Москвичева, запрет будет распространяться именно на таксомоторные перевозки. Он пояснил, что на других видах транспорта более жесткий контроль и за водителями, и за выпуском автомобилей. Он подтвердил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект запретит иностранцам работать в легковом такси.

«В 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде», — заметил парламентарий.

Ранее, 13 декабря, нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в стране.