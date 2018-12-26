Киев, 26 декабря. Эксперты украинского министерства культуры разрешили демонтировать памятник полководцу Александру Суворову. Соответствующее решение было принято комиссией единогласно, сообщил в среду глава ведомства Евгений Нищук.

«Только что экспертная комиссия Минкульта единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову из двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна», — написал он на своей странице в Facebook.

Принятое решение Нищук назвал «важным» для себя лично и Украины. При этом о дальнейшей судьбе памятника Суворову министр рассказывать не стал. Так, он не уточнил новое место, куда могут перенести монумент.

Киевский военный лицей имени Ивана Богуна был открыт в 1943 году. Изначально учебное заведение носило название Суворовского военного училища.

Как передает «Газета.ру», впервые о намерении снести памятник великому русскому полководцу украинские власти заявили в 2017 году. Иван Богун в XVII веке был полковником Войска Запорожского. Он известен тем, что выступал против объединения с Русским царством.

В 2015 году на Украине был принят так называемый закон о «декоммунизации». В рамках этого закона в стране массово переименовываются улицы и города, а также сносятся памятники, причем не только деятелям советских времен.

Кроме того, киевские власти запретили использовать термин «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является пропагандистским. Эксперты неоднократно обращали внимание, что фактически такой политикой Киев пытается переписать историю и разорвать культурные и исторические связи с Россией.