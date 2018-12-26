Это правила игры: Милонов назвал естественным увольнение чиновницы Глацких

Москва, 26 декабря. Скандально известная чиновница Ольга Глацких написала заявление об увольнении из департамента молодежной политики Свердловской области. По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, история госслужащей, которая заявила, что «государство не просило россиян рожать», завершилась вполне естественно.

«История закончилась естественно, согласно современным политическим стандартам. Такие заявления раздражают людей, они провокативны», — отметил Милонов в интервью Nation News.

Парламентарий напомнил, что чиновник — это большая ответственность, а резонансное высказывание Глацких бросило тень на представителей власти.

«Что позволено обычному человеку, не позволено чиновнику. Это правила игры. Все, что он [чиновник] говорит, проецируется на власть в целом. Зачем терпеть издержки из-за того, что она [Глацких] что-то там брякнула», — объяснил Милонов.

Напомним, в среду стало известно, что глава департамента по молодежной политике Свердловской области Ольга Глацких написала заявление об увольнении на имя губернатора региона Евгения Куйвашева. Она объяснила, что не хочет подставлять главу Свердловской области.

При этом сам Куйвашев две недели назад сообщил, что «проверка по Глацких завершена». Он заверил, что она получила дисциплинарный выговор.

Отметим, ранее стало известно, что чиновница претендовала на получение льготной квартиры и жилищных субсидий. Россиян эта информация возмутила.

Известность Глацких приобрела в ноябре, когда, рассуждая о финансировании молодежных проектов, заявила, что «государство не просило россиян рожать». Глацких извинилась за некорректную фразу, однако все равно была отстранена от должности на время проверки, напоминает Infox.ru. Ольга Глацких — бывшая профессиональная спортсменка. В 2004 году она выиграла золото Олимпийских игр в художественной гимнастике.