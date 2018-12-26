Россия готова к любым вызовам и угрозам: в Госдуме объяснили повышение престижа армии в обществе

Социологи выяснили отношение граждан Российской Федерации к вооруженным силам страны. Согласно опросу ВЦИОМ, более 90% респондентов уверены в способности армии отразить угрозу в случае агрессии против России. 58% опрошенных отмечают, что общая ситуация в ВС РФ улучшилась. Оценки «хорошо» или «очень хорошо» состоянию российской армии дают 61%, в 2013 году этот показатель составлял лишь 11%.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил повышение престижа армии в российском обществе. Политик подчеркнул, что власти предпринимают огромное количество усилий по перевооружению армии. Благодаря этой работе армия РФ уверенно закрепилась в числе мировых лидеров.

«Данные цифры соответствуют реальному положению дел. Оснащенность Вооруженных сил Российской Федерации за последние годы значительно выросла, как увеличился и уровень подготовки личного состава, который проходит службу в настоящее время. Это касается как тех, кто проходит срочную службу, так и тех, кто служит по контракту. Новейшие системы вооружений вывели армию на еще более высокий уровень, наша армия является одной из сильнейших в мире», — рассуждает депутат Госдумы.

Он напомнил, что во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал новейшие виды вооружений, не имеющих аналогов в мире.

«Презентация верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина продемонстрировала реальное положение дел по перевооружению наших вооруженных сил. Люди понимают, что оснащенность армии находится на очень высоком уровне. Как член профильного комитета, я достаточно часто посещаю воинские части и могу сказать, что количество жалоб на неуставные отношения снизилось в разы. Предпринимаются все возможные шаги по улучшению социального положения военнослужащих и их семей. Это и пенсии, и денежное довольствие, и жилищно-коммунальные услуги. Уделяется внимание призывному контингенту. Вместе с тем осуществляется перевод армии на профессиональную основу. Говорить о том, что мы откажемся от срочников, я бы не стал, но мы уверенно движемся в сторону увеличения профессионального контингента. Это очевидно», — отметил депутат ГД.

Собеседник ФАН подтвердил, что Россия готова к любым вызовам и угрозам.

«Безусловно», — сказал Юрий Швыткин, отвечая на соответствующий вопрос.

Добавим: согласно цифрам, которые приводят социологи, за шесть лет заметно выросло количество россиян, которые хотели бы, чтобы в армии служил кто-то из их родственников.