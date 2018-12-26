Торговый сбор для малого и среднего бизнеса Москвы снизится. ФАН-ТВ

С 1 июля 2019 года размер такой выплаты для предпринимателей с торговой площадью менее 300 квадратных метров будет значительно меньше. Изменения в соответствующий закон города Москвы 26 декабря 2018 года одобрили депутаты Мосгордумы. Нововведение должно помочь владельцам малого бизнеса, ведущим деятельность в небольших помещениях. Торговый сбор был введен в городе с 1 июля 2015 года, сейчас малые предприниматели, у которых площадь более 50 квадратных метров платят 50 рублей за каждый метр. По словам предпринимателей, это слишком много.

— На сегодняшний момент продолжают к нам поступать обращения от субъектов малого предпринимательства, которые занимают торговые площади до 300 квадратных метров, о том, что торговый сбор для них по-прежнему является достаточно высоким платежом и в некоторых случаях сводит рентабельность к минимуму. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть вопрос о снижении ставок торгового сбора для площадей до 300 квадратных метров», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

С 1 июля 2019 года для объектов с торговыми залами площадью до 50 квадратных метров ставка торгового сбора уменьшается на 10%, для торговых залов площадью от 50 до 300 квадратных метров — на 2-10%. Ставка будет зависеть от площади.

Для объектов площадью больше 300 квадратных метров Владимир Якушев предложил повысить ставку. Она будет фиксированной и составит 75 рублей за один квадратный метр в квартал. Ранее ставка составляла 50 рублей за квадратный метр. В результате предприниматели с торговой точкой в 3000 квадратных метров платили столько же, сколько и те, у кого их было только 50.

— Для торговых объектов площадью до 50 квадратных метров на 10%, ну и соответственно пропорционально, до 10% снижения в отношении тех объектов, которые занимают у нас площадь до 300 квадратных метров. У нас крупные торговые сети, к сожалению, минимизируют существенный налог на прибыль. В расчете на метр квадратный выплачиваются минимальные суммы налога на прибыль. Бюджет недополучает у нас определенные доходы с таких. Для наиболее ходовых объектов площадью 400-1000 квадратных метров подорожание составит не более 15%, что в целом не является существенным платежом и никак не скажется непосредственно на конечных ценах в торговых объектах», — заключает Владимир Ефимов.

По словам министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса необходимо. Сейчас МСП в столице более 800 тысяч объектов. Они обеспечивают работой более 2,4 млн человек. А из-за больших выплат многие отказываются от предпринимательства, и люди остаются без работы. Благодаря нововведению Мосгордумы с 1 июля московский малый бизнес задышит полной грудью.