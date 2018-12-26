Пророссийские политики уже давно в России: эксперт о негодовании украинцев из-за новых санкций

Москва, 26 декабря. Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков прокомментировал Федеральному агентству новостей реакцию украинского общества по поводу «предательства» со стороны РФ, включившей в расширенный список антиукраинских санкций экс-депутатов Партии регионов — Александра Вилкула, Вадима Новинского и других.

Ранее председатель Кабмина России Дмитрий Медведев утвердил постановление о расширении антиукраинских ограничений. В перечень были включены руководители силовых ведомств, пограничной службы Украины, а также депутаты Рады.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — сообщалось на сайте правительства Российской Федерации.

Эксперт заявил, что «в адекватном украинском сегменте социальных сетей идет громкое негодование относительно того, как же Россия могла «предать своих», включив в санкционный список экс-депутатов Партии регионов, речь также идет о Александре Вилкуле, Вадиме Новинском и других.

Скориков отметил, что «действительно пророссийские политики» либо давно в России, либо залегли на дно.

При этом Скориков отмечает, что политические очки, которые могли бы заработать попавшие под санкции украинцы, им вряд ли пригодятся.

«Теперь с них снято клеймо «агент Кремля», а значит появился шанс для политической борьбы, правда, бесполезной на данном этапе. Ведь больше всего здесь и сейчас выигрывает Юля (глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, — прим. ФАН.)», — подчеркнул он.

Также политолог удивился, что санкции не коснулись украинских журналистов.

«Куда важнее было бы сделать список украинских журналистов, которые не просто ругают Россию по любому поводу, но и спокойно ходят на пресс-конференции нашего президента, устраивая там политические акции», — подчеркнул политолог.

Напомним, аккредитованный на большую пресс-конференцию Путина украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк, который годом ранее пытался устроить на аналогичном мероприятии провокации, в этот раз ограничился вопросом о блокаде Донбасса.