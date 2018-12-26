«А в свинарнике устроили себе штаб»: украинцы рассказали о мародерстве ВСУ и нацбатов

Второй раз с момента объявления на Украине так называемого военного положения местное министерство обороны обратилось к украинцам с призывом «соблюдать бдительность» и «не поддаваться на провокации мошенников», которые, пользуясь ситуацией, пытаются присвоить деньги и имущество граждан.

Как отметил глава ведомства Степан Полторак, на данный момент украинские вооруженные силы не нуждаются ни в недвижимости, ни в личном транспорте мирных жителей.

«Отдельные инциденты будут рассмотрены на уровне полиции и прокуратуры», — объявил глава Минобороны Украины.

Тем не менее в целом ряде регионов страны, где действует военное положение, были зафиксированы попытки незаконного отъема имущества населения боевиками военизированных формирований и даже военными из регулярных подразделений. В большинстве случаев расследованием этих фактов никто не занимается. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Владелец небольшого аграрного предприятия из Черниговской области Антон Савчук (имя изменено. — Прим. ФАН) попал в поистине глупую историю. На днях он явился в администрацию своего населенного пункта и потребовал материальной компенсации за ущерб, нанесенный его хозяйству военнослужащими ВСУ.

В качестве подтверждения своих слов 60-летний фермер предъявил расписку, выданную ему неким «старшим лейтенантом Диденко». В ней говорилось, что часть владений Савчука «переходит под временный контроль украинской армии». На простом блокнотном листе «военные» с вопиющим нарушением всех норм орфографии составили «долговую расписку».

«Правительство [Украины] обязуется выплатить подателю сего документа 20 тысяч гривен (55 тысяч рублей) за использование принадлежащей ему земли и находящихся на ней хозяйственных построек», — было написано на листе; далее следовала подпись и резолюция «Принять к исполнению».

В местной администрации Савчука не без оснований подняли на смех — как оказалось, власти и знать не знают о проведении каких-то там мероприятий ВСУ на фермерских угодьях, а на опознание «старших лейтенантов Диденко» могут уйти месяцы, если не годы. Один из чиновников ехидно заметил, что таким образом упомянутый фермер стал жертвой «идиотской политики Киева».

«Я все могу понять, но только не этот маразм. Ко мне пришли люди в камуфляжной форме и сказали, что по законам военного времени я должен отдать часть хозяйства для каких-то маневров, — рассказал фермер в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. В итоге поселившиеся у меня «гости» сначала забросали пиротехникой посаженные озимые, а затем начали рыть окопы, и вырыли из земли останки овец и коз. А в моем бывшем свинарнике устроили себе штаб. Когда уходили — забрали на металлолом железо и медь».

Как оказалось впоследствии, на земле Савчука в свое время обосновались так называемые отряды территориальной самообороны, кураторами которых действительно выступают представители министерства обороны Украины. По некоторым данным, только за последние две недели активисты ОТС ограбили более 20 хозяйств под Житомиром и Сумами, а также «экспроприировали» собственность у ряда жителей Винницкой и Николаевской областей.

«Эти мерзавцы слили всю солярку из моего трактора, а потом пьяные катались на «Ниве» нашего директора школы, — рассказал корреспонденту ФАН житель Сумской области Виталий. — Жаловаться на них некому и некуда, «обелят» каждого долбаного «защитника» Украины».

Ранее стало известно, что украинские военные разгромили пансионат в Херсонской области. Согласно официальной информации, люди в камуфляжной форме, представившиеся бойцами 54-й бригады ВСУ, за две недели умудрились не только украсть плазменные телевизоры и спутниковые приемники, но и демонтировать кабели из цветных металлов, ведущие к областному центру. Свидетели утверждают, что пребывание украинских военных в пансионате сопровождалось алкогольными оргиями и «стрельбой по воронам».

«Давайте смотреть фактам в лицо: «военное положение» на Украине превратилось в очередной фарс: президент Петр Порошенко уже не контролирует ни армию, ни тем более незаконные вооруженные формирования, — отметил в комментарии ФАН европейский правозащитник Александр Митц. Грабеж и хулиганство теперь стали символами украинской оборонной доктрины. А случаи мародерства всегда можно списать на рецидивистов».

Кстати, на запрос корреспондента ФАН — будут ли прокуратура и полиция заниматься подобными случаями, в министерстве обороны Украины так и не ответили.