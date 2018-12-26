«Самые честные выборы». Часть 19: Лучший мэр для «столицы убийств»

В прошлом выпуске нашего сериала я рассказал, как правил Чикаго мэр-демократ Рам Эмануэль.

Ничего удивительного, что с таким «багажом» ему ничего не оставалось, кроме как на специально собранной пресс-конференции объявить, что он не будет баллотироваться на следующих выборах мэра города, которые состоятся 26 февраля 2019 года.

«Пришло время сделать трудный выбор. Несмотря на то, как сильно я люблю свою работу и то, что я всегда буду любить Чикаго и его жителей, я решил не баллотироваться на предстоящих выборах, — заявил 58-летний Рам Эмануэль, заметно волновавшийся во время своего выступления в мэрии. — Это была работа всей моей жизни, но это не пожизненная работа».

Хорошая мина при плохой игре: в 2015 году на свой второй срок он был переизбран с большим трудом. В феврале «счет» был 218 тысяч голосов против 160 тысяч (45,63% против 33,5%) у его соперника Хесуса «Чуи» Гарсии. Пришлось идти на второй тур в апреле и обыгрывать Гарсию (55,7% против 44,3%). Про интерес избирателей промолчу: всего 573,5 тысяч человек приняли участие в голосовании — максимум треть избирателей.

Тут два любопытных момента. Первый: Гарсия — тоже демократ, член Совета депутатов округа Кук (в который входит Чикаго); сейчас в мэры не собирается, так как только что выиграл выборы в Палату представителей от 4-го округа Иллинойса и с января начнет свою работу в Конгрессе США.

Второй: та историческая гонка была отмечена рекордно дорогой кампанией Эмануэля, стоившей около 30 миллионов долларов. Большая часть средств ушла на телевизионную рекламу, которая нужна была, что исправить репутацию мэра, у которого были ужасные рейтинги.

В чем причина, спросите вы? В том, что Эмануэль не только развалил городские финансы, но и оставляет после себя поистине «кровавое наследие».

Только факты.

Расстрел в Лас-Вегасе в 2017 году был самым смертоносным массовым убийством в американской истории. Знаете, как это называется в Чикаго? Июнь.

В июне этого года в Чикаго было совершено 84 убийства, как сообщает сайт DNAinfo.com, который регулярно проводит подобные расчеты. 76 человек погибли в Чикаго в июле и 59 — в августе. Таким образом, количество погибших в Лас-Вегасе во время самого смертоносного массового убийства в американской истории — это месячная норма для американской «столицы убийств» и любимого города сторонников контроля над оружием.

Знаменитый шериф округа Милуоки Дэвид Кларк недавно высказался по вопросу насилия в Чикаго. Он считает, что причиной насилия являются банды, а не оружие. Фактически он дал ответ либералам, которые игнорируют тот факт, что в бастионах Демократической партии, таких как Чикаго и Мэриленд, действуют самые строгие в США законы о контроле над оружием.

Дэвид Кларк заявил на ТВ-канале Fox, что Рэмбо (так Эмануэля называли в Белом доме за его безжалостность) «стреляет холостыми, утверждая, что корень проблемы — оружие, а не преступники, которые их используют».

«Эмануэль смертельно ошибается! Он, должно быть, прошел ту же школу, что и президент Барак Обама, который не знает, как управлять правоохранительными органами. Это то, что происходит, когда управленцы и академические элиты, которые ничего не знают о полиции в американском гетто, начинают заниматься полицейской наукой», — негодовал Кларк.

Поставлю точку: по оценкам экспертов, в городе — 68 тысяч членов различных банд, в четыре раза больше, чем полицейских.

Занавес?

Отнюдь. 16 человек заявили о своей готовности стать мэром Чикаго на февральских выборах. И каждый второй использует тему безопасности горожан в своей предвыборной программе.

Бывший министр торговли США Билл Дейли, брат и отец которого уже были мэрами Чикаго, заявил о жесткой позиции в отношении преступности в случае, если он будет избран мэром.

«Нет никаких оправданий для кого-то, кто стреляет в людей... эти люди должны быть решительно привлечены к ответственности, они должны быть наказаны за свои действия», — заявил Дейли и… предположил, что должен появиться «какой-то законопроект» в ответ на насилие.

Такое и комментировать неудобно: «должны быть наказаны» (как?), «какой-то законопроект». При этом Дейли — единственный кандидат с громким именем, который официально участвует в гонке. Примечательно, что именно он сменил Эмануэля на посту главы администрации Белого дома у тогдашнего президента Барака Обамы. И, как я уже отметил выше, также работал министром торговли более трех лет при Билле Клинтоне.

Еще одно «свежее предвыборное» от него — предложение создать «управление по предотвращению и сокращению насилия» стоимостью 50 миллионов долларов. Тут даже смеяться неудобно; но зато он отлично «продумал проект»: есть штатное расписание, бюджет и прописано подчинение вице-мэру. И все это «поможет обуздать преступность».

Тут мне только остается добавить, что семья Дейли управляла Чикаго на протяжении 43 лет с 1955 по 2011 год. Это не описка: 20 лет работал Ричард Дж. Дейли, отец нынешнего кандидата и 22 года — его старший брат Ричард М. Дейли. Наследственная монархия? «Нет, не слышали». Это же демократы и их «демократия».

Кстати, Дейли на сегодняшний день — отнюдь не лидер гонки (по опросам у него пока третье место с 16%). Лидирует с 24% Сусана Мендоса, контролер штата (отвечает за ревизию финансовых операций), дочь мексиканских эмигрантов. На втором месте с 19% Тони Преквинкл, президент Совета округа Кук, по сути глава законодательного органа Большого Чикаго.

Если Мендосе в следующем году исполнится 46 лет, то «черная бабушка» Преквинкл после выборов отметит 72-летие. Но ее это не смущает, как и собственный маразм.

«Усиление полиции не может быть единственным решением проблемы насилия», — заявила Преквинкл на предвыборном митинге.

То есть пока на улицах города гибнут люди, демократы говорят о «моральном кризисе общества» (еще одна цитата из ее выступлений). Кроме того, она горячо поддержала непопулярный и позже отмененный налог на подслащенные напитки, за что в рамках предвыборной борьбы «огребла» от товарища по партии — Мендосы.

Впрочем, товарищей тут нет: между собой за пост мэра отчаянно борются только представители Демократической партии, делая при этом одно заявление глупее другого.

Например, бывший президент Совета директоров Чикагского парка Джерри Чико хочет… построить казино и легализовать марихуану, чтобы собрать 1 миллиард долларов на пенсии государственным служащим. В общем, печется за счастье трудового народа.

Ну а 29-летний уроженец Бриджпорта с характерной фамилией Козлар (по имени Джон) стоит на противоположной позиции: лишить городских служащих, которые начнут работать в 2020 году и позже, гарантированной пенсии — совсем. Удивительно, но с такой риторикой он уже проиграл две гонки в Палату представителей. Теперь, видимо, решил сделать следующий шаг и проиграть выборы мэра.

Ну а теперь серьезно: кто бы ни преуспел на чикагских выборах, он столкнется с необходимостью найти 1 миллиард долларов для пенсионных выплат в течение следующих пяти лет, что потребует удвоения взносов налогоплательщиков.

«Это, наряду с преступностью, самая большая проблема, с которой должен справиться город, — считает уже упомянутый мною выше Билл Дейли. — И решить это будет непросто».

После такого хочется спросить: ребята, откуда вас столько взялось-то на эти выборы с планами «облегчить жизнь простых жителей Чикаго»? Вопрос, впрочем, риторический…

Читайте предыдущие части:

«Самые честные выборы». Часть 18. «Кому должен — всем прощаю»: кто отдает миллионы за контроль над миллиардами

«Самые честные выборы». Часть 17: В бой идут одни старики, «ослы» и неврастеники

«Самые честные выборы». Часть 16: Джо Байден, или «Китайский сервиз» для уставшего дедушки

«Самые честные выборы». Часть 15: Покахонтас-2020 хочет спасти Америку от «излишней» свободы слова

«Самые честные выборы». Часть 14: «Справедливость» для избранных — олигархами