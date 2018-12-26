Выживший подросток из Ульяновска рассказал, кто расстрелял его семью

Ульяновск, 26 декабря. Семнадцатилетний подросток из Ульяновска заявил, что знает человека, который застрелил его мать и двух сестер.

По его словам, речь идет о его двоюродном брате, который страдал шизофренией. Мальчик отметил, что кузен уже покушался в прошлом на жизнь его отца.

«Это человек, который вошел, он мой двоюродный брат. Он покушался уже на жизнь моего отца, было судебное дело, ему запретили приближаться, отец взрастил его как сына. Я после того, как боролся с ним, открыл дверь входную, сказал всем бежать и выбежал сам», — рассказал пострадавший подросток телеканалу РЕН ТВ.

По словам знакомых, убитые были благополучной семьей, которая никогда не стояла на учете. Отец семейства смог избежать смерти только благодаря тому, что в момент трагедии его не было дома.

Как сообщает «Свободная пресса», следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Напомним, что убийство произошло во вторник. От рук стрелка погибли 48-летняя женщина и двое ее дочерей, которым было 15 и 11 лет. Брат девочек был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Тело человека, устроившего бойню, было найдено в той же квартире, пишет «Царьград».