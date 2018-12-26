Путин нацелил правительство на активную работу с регионами РФ 

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поручил правительству проводить активную работу с регионами по ключевым направлениям развития страны, включая новейшие технологии.

В среду российский лидер провел встречу с Кабмином РФ, во время которой затронул основные направления работы правительства. Глава государства обратил особое внимание собравшихся на необходимость совместной работы с регионами по ключевым направлениям деятельности.

Как отметил Путин, если на достижение целей в гражданской области не будут направлены необходимые усилия, то правительство не сможет решить и другие важные задачи, в том числе в сфере обороны, безопасности и международной деятельности.

«Все рождается на нашей собственной почве, прежде всего все произрастает от наших успехов в экономике, в новейших технологиях. Вот отсюда берет начало любой наш успех, на любом направлении», — сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что президент РФ в предстоящий четверг встретится с вновь избранными главами субъектов РФ, включая глав Хакасии, Приморья и Хабаровского края, Владимирской области. В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и избранные главы российских регионов обсудят результаты выборных кампаний, а также план работы по развитию регионов.