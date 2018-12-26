Суды не настроены помогать россиянам: адвокат объяснил отказ принять иск Хусяйновой к Минюсту США

Сестрорецкий районный суд Петербурга отказался принимать иск Елены Хусяйновой к Минюсту США, в котором бухгалтер Федерального агентства новостей просит защитить ее честь, достоинство и деловую репутацию и компенсировать моральный вред в размере 5 млн рублей.

В своем иске, поданном по месту регистрации, Елена Хусяйнова просит российский суд признать незаконным размещение в Интернете сведений, которые не соответствуют действительности и порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идет об обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США 19 октября 2018 года, согласно которому бухгалтер ФАН вела в соцсетях информационную войну против американской политики и организовала «российское вмешательство» в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец просила удалить ее персональные сведения с сайта Минюста, отозвать обвинение, а также компенсировать моральный вред, понесенный в результате предъявления обвинения, который она оценила в 5 млн рублей.

«То есть, по существу, истец оспаривает предъявленное ей властями США обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния», — заметила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По ее информации, Сестрорецкий районный суд отказал Хусяйновой в принятии иска в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, «так как заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, так как рассматривается и разрешается в ином судебном порядке».

«Защита против обвинения в уголовном преступлении осуществляется в порядке, предусмотренном уголовным судопроизводством, в данном случае в соответствии с законодательством государства, являющегося инициатором предъявленного обвинения», — объяснили в Сестрорецком районном суде.

Однако, по мнению адвоката Елены Хусяйновой Константина Александрова, обоснование отказа принимать иск, по сути, заключающееся в том, что от уголовного преследования надо защищаться в уголовном порядке, носит формальный характер. А на самом деле причина отказа кроется в нежелании российских судей связываться с американским Минюстом.

«Мы еще не видели определение об отказе в принятии иска. Но сообщение Объединенной пресс-службы судов дает повод думать именно так. Ну какой судья захочет вступать в борьбу с Минюстом США?» — заметил в беседе с корреспондентом ФАН адвокат.

Константин Александров заявил, что будет обжаловать решение Сестрорецкого суда, поскольку основания, указанные в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга, не соответствуют действующему российскому законодательству.

«В своем иске мы не оспаривали обвинение Минюста США. Мы оспаривали факт размещения на его сайте персональных данных Елены Алексеевны и сведений, порочащих ее честь, достоинство и деловую репутацию. И Гражданско-процессуальный кодекс позволяет нам защищаться от такого распространения по месту жительства, что указано в иске. Так что решение Сестрорецкого суда мы считаем необоснованным и будем его обжаловать в городском суде Петербурга», — объяснил представитель Елены Хусяйновой.

Константин Александров выразил сожаление, что граждан России не хотят защищать в родной стране, если власти другого государства грубо нарушат их права.