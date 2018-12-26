Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин и Пашинян обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня

228
0 Оставить комментарий

Путин и Пашинян обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проведут встречу в Москве в четверг, 27 декабря. На переговорах стороны обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия на евразийском пространстве, сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, Пашинян прибудет в российскую столицу с рабочим визитом.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.