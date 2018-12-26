Путин и Пашинян обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проведут встречу в Москве в четверг, 27 декабря. На переговорах стороны обсудят ключевые темы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия на евразийском пространстве, сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, Пашинян прибудет в российскую столицу с рабочим визитом.