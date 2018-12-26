Порошенко анонсировал новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны рассмотрит новый пакет антироссийских санкций.

Как заявил Порошенко, новые санкции против России будут связаны с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября, когда украинские суда были задержаны за нарушение границы РФ. В среду, 26 декабря, СНБО рассмотрит новый пакет антироссийских ограничений. Отмечается, что он в значительной степени коснется представителей Госдумы РФ.

«Значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от «Единой России» и ЛДПР, войдут в санкционный список», — объявил Порошенко за заседании СНБО.

Ранее Порошенко сообщил о прекращении действия военного положения на территории страны. Напомним, оно было введено в качестве ответа на якобы «агрессию со стороны России».

Украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе и проигнорировали все предупреждения российской стороны остановиться. В результате корабли ВМСУ были задержаны, а их экипажи арестованы. Большинство экспертов отметили, что провокация была необходима Порошенко для поднятия рейтинга среди украинцев перед выборами президента в 2019 году.