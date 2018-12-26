МИД РФ назвал авиаудары Израиля грубым нарушением суверенитета Сирии

Москва, 26 декабря. Министерство иностранных дел РФ назвало авиаудары ВВС Израиля по окрестностям Дамаска грубым нарушением суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По информации МИД РФ, во вторник шесть самолетом F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, выпустили 16 управляемых бомб по окрестностям Дамаска.

В Москве обратили внимание, что ВВС Израиля наносили удары под прикрытием двух гражданских самолетов, тем самым подвергая опасности гражданские лайнеры.

Как ранее сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, лайнеры не принадлежали российским авиакомпаниям и заходили на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Авиадиспетчерам в Дамаске удалось увести пассажирский лайнер из-под удара.

В ходе атаки пострадали три сирийских военных. Из 16 выпущенных ВВС Израиля ракет 14 были сбиты сирийским ПВО. В ходе атаки повреждения получил склад боеприпасов.